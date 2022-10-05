Император и императрица Японии возобновляют визиты в регионы

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Токио, 4 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако возобновляют визиты в регионы после того, как в последние годы воздерживались от поездок за пределы Токио в связи с эпидемией COVID-19.

1 октября императорская чета совершила однодневную поездку в префектуру Тотиги на востоке Японии и посетила общую церемонию открытия Национального спортивного фестиваля в столице префектуры, городе Уцуномия.

Это была первая их поездка за пределы Токио с начала пандемии.

22-23 октября император Нарухито и императрица Масако планируют посетить самую южную префектуру Окинава впервые после восхождения императора на престол в мае 2019 года.

Посещая региональные онлайн-мероприятия в условиях кризиса коронавируса, император и императрица придают большое значение развитию личного общения с общественностью. Однако они с осторожностью рассматривали такие личные встречи из-за опасений по поводу распространения инфекции нового коронавируса.

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