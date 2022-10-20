Почётной императрице Японии Митико исполнилось 88 лет

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Японской почётной императрице Митико, супруге почётного императора Акихито, исполнилось 88 лет.

По данным Управления императорского двора, в прошлом году она жила обычной жизнью со своим мужем, воздерживаясь от прогулок и встреч с новыми людьми из-за пандемии COVID-19.

Мероприятие, посвященное её дню рождения, пройдет впервые за четыре года и в сокращённом масштабе.

Пара переехала в императорскую резиденцию Сэнто в Токио в апреле, где они ранее жили более 30 лет после свадьбы.

Почётная императрица гуляет по резиденции с почётным императором утром и вечером.

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