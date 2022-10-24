Император и императрица Японии приняли участие в мероприятии на Окинаве

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Гинован, преф. Окинава, 23 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако приняли участие в церемонии открытия национальных культурных праздников в Гиноване, префектура Окинава.

Императорская чета появилась на церемонии открытия 37-го Национального культурного фестиваля и 22-го Национального фестиваля искусств и культуры для людей с ограниченными возможностями во время их первой поездки в самую южную префектуру после восшествия на престол императора в 2019 году.

В своём выступлении император выразил свое удовлетворение, сказав, что многие люди, занимающиеся культурной и художественной деятельностью, со всей страны собираются на окинавские праздничные мероприятия, посвящённые 50-летию её возвращения в Японию.

«Я надеюсь, что праздники помогут широкому кругу японцев глубже понять Окинаву», – сказал император.

Национальный культурный праздник – одно из четырёх крупных ежегодных событий в регионах, на которых появляется императорская чета. Он проводится совместно с праздником для людей с ограниченными возможностями.

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