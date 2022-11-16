У принцессы Нобуко диагностирован рак молочной железы на ранней стадии

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Токио, 15 ноября (Jiji Press). У японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Микаса Томохито, диагностировали рак молочной железы на ранней стадии, сообщило Управление императорского двора.

67-летняя принцесса, чей покойный муж приходился двоюродным братом почётному императору Акихито, 16 ноября будет госпитализирована в университетскую больницу Кейо, а 19 ноября ей сделают операцию.

По данным управления, 11 ноября после прохождения МРТ и биопсии у принцессы Нобуко был диагностирован инвазивный рак правой молочной железы.

Она прошла обследование в рамках пятидневной госпитализации до 8 ноября, чтобы проверить своё выздоровление после перелома поясничного позвонка в 2019 году.

По словам представителей управления, у принцессы рак груди находится на первой стадии, и у нее нет никаких субъективных симптомов.

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