Японской принцессе Айко исполнился 21 год

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Токио, 1 декабря (Jiji Press). Японской принцессе Айко, которая является единственным ребёнком императора Нарухито и императрицы Масако, 1 декабря исполнился 21 год.

Год назад став совершеннолетним членом императорского дома, принцесса Айко присоединилась к церемонии празднования Нового года в императорском дворце и впервые провела пресс-конференцию.

За последний год она также впервые приняла участие в императорских ритуалах, научившись правильному поведению на мероприятиях у своих родителей.

В настоящее время принцесса учится на третьем курсе факультета литературы Университета Гакусюин в Токио, она специализируется на таких классических произведениях, как «Повесть о Гэндзи» (Гэндзи моногатари) и «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити). По данным Управления императорского двора, она всё ещё посещает занятия онлайн.

Перед своей первой пресс-конференцией в марте принцесса потратила много времени на подготовку заметок и репетировала до последней минуты. На пресс-конференции она сказала, что «хотела бы ответственно относиться к каждой из своих обязанностей и выполнять их как можно усерднее».

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