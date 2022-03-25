Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о дополнительной помощи Украине в размере 100 млн долларов
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Брюссель, 24 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что Япония предоставит 100 миллионов долларов дополнительной экстренной гуманитарной помощи людям, спасающимся от российского вторжения в Украину.
Кисида обнародовал план дополнительной помощи на саммите лидеров «Большой семёрки» в Брюсселе. Япония уже предоставила Украине и соседним странам 100 миллионов долларов экстренной гуманитарной помощи.
Он также сказал, что Япония намерена принять закон, лишающий Россию торгового статуса наибольшего благоприятствования, во время текущей парламентской сессии, заканчивающейся в июне.
Япония также планирует принять закон, который не позволит России уклоняться от санкций, используя криптовалюты и другие цифровые активы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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