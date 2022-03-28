Россия проводит военные учения на Северных территориях

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Токио, 26 марта (Jiji Press). Из Восточного военного округа РФ заявили о проведении военных учений с участием более 3000 военнослужащих.

Местом проведения учений, вероятно, были четыре оспариваемых Японией острова, удерживаемые Россией, поскольку на них расположены крупные военные объекты.

Согласно заявлению, опубликованному 25 марта, российские военные отрабатывали операции по предотвращению высадки десанта противника с использованием самоходной артиллерии и беспилотников.

Это первые учения на спорных островах с момента, когда Москва 21 марта объявила о прекращении переговоров по урегулированию территориального спора и заключению мирного договора о Второй мировой войне с Японией.

Спор из-за островов, захваченных у Японии советскими войсками в последние дни войны, помешал обеим странам заключить мирный договор.

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