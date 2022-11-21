Принцесса Нобуко после операции по удалению рака груди чувствует себя хорошо

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Токио, 19 ноября (Jiji Press). Японская принцесса Нобуко, вдова покойного принца Микаса Томохито, перенесла операцию по удалению рака правой груди, сообщило Управление императорского двора.

По данным управления, 67-летняя принцесса, чей покойный муж был двоюродным братом почётного императора Акихито, чувствует себя хорошо после операции в университетской больнице Кэйо в токийском районе Синдзюку.

Метастазы рака не обнаружены, и ожидается, что она покинет больницу примерно через 10 дней.

В ходе двухчасовой операции была резецирована часть правой молочной железы. Рак был обнаружен на стадии 0. Она пройдёт лучевую терапию сохранённой груди.

Ранее в этом месяце принцесса была госпитализирована для обследования по поводу выздоровления после перелома поясничного позвонка в 2019 году. Во время обследования у неё диагностировали рак молочной железы 1 стадии.

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