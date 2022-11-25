Принцесса Нобуко покинула больницу после операции

Новости

Токио, 24 ноября (Jiji Press). Японская принцесса Нобуко, вдова покойного принца Микасы Томохито, была выписана из токийской больницы после того, как 19 ноября ей сделали операцию по поводу рака груди, сообщило Управление императорского двора.

По данным управления, 67-летняя принцесса, чей муж был двоюродным братом почётного императора Акихито, стабильно поправляется после операции в университетской больнице Кэйо в районе Синдзюку в японской столице.

Принцесса была госпитализирована 16 октября после того, как в начале месяца у нее диагностировали раннюю стадию рака груди.

Часть ее правой груди была удалена во время операции. Было обнаружено, что ее рак является протоковой карциномой стадии 0 in situ.

По словам представителей агентства, метастазы рака не обнаружены, и риск рецидива рака очень мал.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме