Японскому императору сделали биопсию простаты

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Токио, 27 ноября (Jiji Press). Японскому императору Нарухито сделали биопсию простаты в токийской больнице после того, как недавнее магнитно-резонансное сканирование выявило увеличение простаты.

«Последняя проверка была проведена просто в качестве меры предосторожности, хотя не было никаких поводов для особой озабоченности», — сказал представитель Управления императорского двора.

По данным управления, император прошёл МРТ-обследование 6 ноября после того, как результаты анализов на простат-специфический антиген показали несколько тревожную тенденцию.

У него нет явных симптомов, и он проводит время как обычно, например, бегает трусцой. 26 ноября он и императрица Масако присутствовали на церемонии, посвященной 100-летию создания Скаутской ассоциации Японии.

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