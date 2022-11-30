Наследный принц Акисино рад возобновлению личных встреч с людьми

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино подчеркнул важность личного общения с людьми, которое он смог возобновить весной этого года после перерыва из-за пандемии COVID-19.

«Я чётко чувствую важность реальных встреч с людьми», – сказал наследный принц на пресс-конференции в Токио в преддверии своего 57-летия 30 ноября. «Я очень рад», – сказал он, имея в виду возобновление своих поездок по регионам страны.

Наследный принц также сказал, что всё ещё работает над стандартами опровержения фейковых новостей.

На прошлогодней пресс-конференции, посвящённой дню рождения, он подчеркнул необходимость создания таких стандартов в условиях шквала неверных сообщений в журналах и сообщений в социальных сетях о состоявшейся в октябре прошлого года свадьбе его старшей дочери, бывшей принцессы Мако, с простолюдином Комуро Кэем.

На последней пресс-конференции наследный принц заявил, что «необходимо своевременно предоставлять точную информацию».

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