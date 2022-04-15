Российские подводные лодки провели тестовые запуски крылатых ракет в Японском море

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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Две подводные лодки Тихоокеанского флота ВМФ России провели испытательные пуски крылатых ракет «Калибр», поразив цель в Японском море, сообщило Минобороны России.

По данным российского информационного агентства ИТАР-ТАСС, ракеты были выпущены из Японского моря. Россия применяла ракеты «Калибр» с дальностью действия 2000 километров во время вторжения в Украину.

Японское правительство выразило свою озабоченность по поводу ракетных учений в Москву по дипломатическим каналам, сообщил представитель министерства иностранных дел Японии.

В российском министерстве заявили, что подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» выпустили ракеты «Калибр» по цели, имитирующей корабль противника. Помощь подводным лодкам в учениях оказывали более 15 кораблей флота.

13 апреля 7-й флот ВМС США сообщил, что авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln проводит совместные учения с Силами самообороны Японии в Японском море.

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