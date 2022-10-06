Итоги месяца: сентябрь 2022

Japan Timeline

Новости

Государственные похороны бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, интервенция правительства и Банка Японии по скупке йены на валютном рынке, открытие движения по линии синкансэн Ниси-Кюсю и другие события сентября 2022 года в Японии.

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В ходе торгов на валютном рынке в Нью-Йорке обменный курс японской йены на некоторое время упал до более чем 140 йен за доллар, обновив самый низкий уровень за последние 24 года.

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В четырех префектурах Японии – Мияги, Ибараки, Тоттори и Сага – началась реализация пересмотра и упрощения национальной системы учета общего числа заразившихся коронавирусом.

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В лицензированном детском учреждении «Детский сад Кавасаки» города Макинохара префектуры Сидзуока 3-летнюю девочку оставили в детсадовском автобусе, где она провела 5 часов. В больнице, куда затем доставили пострадавшую, врачи констатировали смерть от теплового удара.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры, расследующий дело о коррупции при заключении спонсорских контрактов Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, повторно арестовал подозреваемого в получении взяток бывшего руководителя организационного комитета Игр Такахаси Харуюки по подозрению в подкупе со стороны крупного издательства «Кадокава». Со стороны издательства «Кадокава» по подозрению во даче взяток арестованы бывший директор-распорядитель Ёсихара Тосиюки и бывший ответственный начальник секции Манива Кёдзи.

Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу сообщил, что общая сумма расходов, связанных с государственными похоронами бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, включая расходы на охрану, составит около 1 млрд 660 млн йен.

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Правительство Японии ослабило меры по борьбе с коронавирусом при въезде в страну, увеличив суточный лимит въезжающих с 20 тыс. до 50 тыс. человек. Кроме того, перестало действовать требование о наличии отрицательного теста на коронавирус от всех въезжающих, включая японцев, при условии трехразовой вакцинации. Отменен запрет на туристические поездки иностранцев без сопровождения.

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Либерально-демократическая партия Японии обнародовала результаты проверки наличия связей депутатов Парламента от этой партии с Федерацией семей за единство и мир во всем мире, ранее известной как «Церковь объединения». Как выяснилось, те или иные контакты с данной организацией имелись у 179 парламентариев.

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Правительство Японии в качестве дополнительной меры реагирования на затяжную дороговизну потребительских цен приняло решение выплатить домохозяйствам с низким уровнем доходов, освобожденным от уплаты налога на проживание, пособие в размере 50 тыс. йен.

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На выборах губернатора префектуры Окинава, состоявшихся в связи с истечением срока полномочий, победу одержал действующий губернатор Тамаки Дэнни, который выступает против передислокации авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма (расположен в городе Гинован) на побережье Хэноко в городе Наго. Тамаки обошел бывшего мэра города Гинован Сакиму Ацуси, поддержавшего план переноса этой базы.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению во взяточничестве председателя правления крупного издательства «Кадокава» Кадокаву Цугухико по делу о коррупции при проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

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Стартовало крупнейшее в Японии событие в мире игровой индустрии – выставка Tokyo Game Show. Мероприятие проходило в выставочном комплексе «Макухари мэссэ» в префектуре Тиба по 18 сентября. Впервые за 3 года Tokyo Game Show провели в реальном формате с участием обычных посетителей.



Выставка-ярмарка игровой индустрии Tokyo Game Show 2022 в день открытия, 15 сентября 2022 г., город Тиба, район Минато, выставочный комплекс «Макухари мэссэ» (© Jiji Press)

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Рассмотрев иск, поданный в связи со смертью в марте 2014 года в Центре иммиграционного контроля восточной Японии (расположен в городе Усику префектуры Ибараки) гражданина Камеруна, Окружной суд Мито признал ответственность государства и распорядился о выплате компенсации в размере 1 млн 650 тыс. йен.

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Обширный тайфун, 14-й в текущем сезоне, с необычайной силой обрушился на сушу в окрестностях города Кагосима. В городе Мисато префектуры Миядзаки количество осадков с начала дождей составило 985.0 мм, в других частях регионов Кюсю, Сикоку и Тюгоку также выпало рекордное количество дождевых осадков. В префектуре Миядзаки два человека погибли, в 21-й префектуре регионов от Канто до Кюсю травмы получили в общей сложности 134 человека.

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По подсчетам Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи, численность пожилых людей в возрасте 65 лет и старше увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 60 тыс. человек, составив 36 млн 270 тыс., а доля пожилых людей в общем составе населения достигла 29,1%. Оба показателя являются самыми высокими за всю историю. Доля работающих среди пожилой части населения составила 25,1%, а в возрастной группе от 65 до 69 лет она выросла до 50,3%, впервые превысив половину.

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Император Японии с супругой присутствовали на церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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Опубликованный Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи общенациональный индекс потребительских цен за август 2022 года (при расчете за основу в 100 берется уровень 2020 года и не учитываются скоропортящиеся продукты питания), составил в общем 102,5, прибавив по сравнению с прошлым годом 2,8%. Это самый высокий уровень за 7 лет и 10 месяцев с октября 2014 года, когда рост величиной 2,9% был отмечен в связи с влиянием увеличения ставок налога на потребление.

Министерство общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма опубликовало стандартные цены на землю 2022 финансового года. В среднем по землям всех назначений впервые за три года отмечено удорожание. В связи с распространением в обществе работы в удаленном режиме, средняя по стране стоимость земли жилого назначения впервые за 31 год увеличилась на 0,1%.

Премьер-министр Кисида Фумио выступил с речью в рамках общих дебатов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в ее нью-йоркской штаб-квартире, высказав критику в адрес России за вторжение в Украину. Он заявил, что с учетом ситуации, серьезно потрясающей международный порядок, необходимо усилить функции Организации Объединенных Наций, включая скорейшее реформирование Совета Безопасности.

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Правительство и Банк Японии в целях воспрепятствовать процессу стремительного удешевления йены впервые за 24 года и 3 месяца осуществили интервенцию на валютном рынке путем продажи доллара и приобретения йены.

23

Частично открылось движение на линии суперэкспрессов синкансэн Ниси-Кюсю, связывающей термальные источники в городе Такэо префектуры Сага с Нагасаки. Это самая короткая линия синкансэн по всей стране – ее протяженность составляет около 66 километров.



По сигналу Мацуи Рэны (впереди слева), которую по случаю торжества на один день назначили начальником станции, состав суперэкспресса синкансэн «Камомэ» линии Ниси-Кюсю отправляется со станции Такэо онсэн, 23 сентября 2022 г., префектура Сага, город Такэо [официальная съемка] (© Jiji Press)

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24

Из-за воздействия 15-го тайфуна текущего сезона в префектуре Сидзуока с ночи 23 сентября по утро 24-го выпало рекордное количество дождевых осадков. В результате схода оползня, а также ДТП с падением автомобиля в пруд погибли 2 человека. Обрушились две мачты ЛЭП электроэнергетической компании Тюбу дэнрёку, в результате чего прекратилась подача электроэнергии, затронувшая до 10 населенных пунктов и охватившая в общей сложности около 120 тыс. домохозяйств. Движение суперэкспрессов синкансэн «Нодзоми» и «Хикари» на линии Токайдо было приостановлено приблизительно до полудня 24 сентября, что серьезно сказалось на работе транспорта в трехдневный период выходных и праздничных дней.

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Как сообщило Министерство обороны Японии, Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты из уезда Тхэчхон провинции Пхёнан-Пукто в западной части страны. Ракета предположительно упала в воды у восточного побережья Северной Кореи за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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В зале Ниппон будокан в токийском районе Тиёда состоялись государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо. На церемонию собрались 4.183 человека со всей страны и из-за рубежа. Государственные похороны бывшего премьер-министра состоялись впервые за 55 лет со времени похорон Ёсиды Сигэру в 1967 году.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры, расследующий дело о коррупции при заключении спонсорских контрактов Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, произвел новый арест бывшего руководителя организационного комитета Игр Такахаси Харуюки, а также его знакомого, президента консалтинговой компании Фуками Кадзумасы по подозрению во взяточничестве, полагая, что в общей сложности около 15 млн йен были получены от крупной рекламной компании «Охиро» за ее избрание уполномоченным агентом по продажам гигантом рекламного рынка компанией «Дэнцу». Со стороны компании «Охиро» был арестован по подозрению в даче взятки ответственный руководитель Танигути Ёсикадзу. Арест подозреваемого Такахаси стал третьим по счету.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио завершил череду встреч «дипломатии соболезнований» в связи с государственными похоронами бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. За три дня с 26 сентября у него состоялось в общей сложности 38 таких встреч с лидерами разных стран.

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Заместитель министра обороны Ино Тосиро сообщил, что Северная Корея запустила в восточном направлении две баллистические ракеты. Обе ракеты, по всей вероятности, летели по переменной траектории и упали в воды Японского моря у восточного побережья Северной Кореи, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны Японии. В текущем году это стало 20-м ракетным запуском.

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На индонезийском острове Бали состоялась встреча министров сельского хозяйства стран «Большой двадцатки». Несмотря на критику, высказанную многими странами по поводу того, что российское вторжение в Украину поставило под угрозу мировую продовольственную безопасность, позиции стран-участниц разошлись, и от совместного заявления по итогам встречи пришлось отказаться.

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Правительства Японии и Китая опубликовали совместное заявление по случаю 50-летия нормализации двусторонних дипломатических отношений. Премьер-министр Японии Кисида Фумио и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравительными телеграммами. Премьер-министр Японии заявил о важности открытия нового будущего для японо-китайских отношений.

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Скончался известный исполнитель сценического жанра ракуго Санъютэй Энраку, полюбившийся публике своим постоянным участием в популярной юмористической передаче «Сётэн». Ему было 72 года.



Исполнитель жанра ракуго Санъютэй Энраку, 7 июля 2018 г., Токио, район Бункё (© Jiji Press)

Фотография к заголовку: Собравшиеся на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, 27 сентября 2022 г., зал Ниппон будокан, Токио, район Тиёда [официальная съемка] (© Jiji Press)