Итоги месяца: сентябрь 2024

Japan Timeline

Новости

Сентябрь начался с эмоций, которые дарили Паралимпийские игры в Париже. На линии суперэкспрессов Тохоку синкансэн произошла экстренная остановка состава из-за аварии – рассоединения вагонной сцепки. Пробные работы по извлечению ядерных обломков из реактора АЭС «Фукусима-1» пришлось дважды отложить из-за технических неполадок, а в районе Ното префектуры Исикава, где медленно продвигалось восстановление после землетрясения 1 января, случилась новая беда – большой ущерб от сильных ливней. Бейсболист Отани Сёхэй из команды «Лос-Анджелес Доджерс» порадовал беспримерным в истории достижением – 50 хоум-ранов и 50 украденных баз за сезон. А конец сентября дал основания именовать октябрь «политическим» – избранный новым председателем Либерально-демократической партии Исиба Сигэру еще до вступления в должность премьер-министра заявил о намерении распустить нижнюю палату парламента и провести всеобщие выборы.

1

На выборах мэра города Одатэ в префектуре Акита был впервые избран 27-летний бывший депутат городского собрания Исида Кэнсукэ. Поскольку Исида моложе Рёсукэ Такасимы, мэра города Асия в префектуре Хёго, теперь он самый молодой мэр в Японии.

2

Метеорологическое управление Японии объявило, что лето текущего года (с июня по август), когда средняя температура воздуха превысила многолетний показатель (среднюю величину за 30 лет до 2020 года) на 1,76 градуса Цельсия, наравне с летом 2023 года стало старым жарким за всю историю ведения статистики с 1898 года.

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3

Министерство по делам окружающей среды провозгласило полностью истребленными мангустов – особо опасного инвазивного вида – в островном районе Амами-Осима префектуры Кагосима, который является объектом Всемирного природного наследия.



Мангуст (© PIXTA)

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6

Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел переговоры в Сеуле с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Стороны договорились рассмотреть конкретные меры по упрощению въездных процедур. Кроме того, они подписали меморандум о сотрудничестве для взаимной защиты своих граждан при чрезвычайных ситуациях в третьих странах.

Комиссия по ядерному регулированию правительства Японии обсудила меры на пути к возобновлению работы атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» (расположена в префектуре Ниигата) электроэнергетической компании «Токио дэнрёку холдингс».

Принц Хисахито – старший сын принца Акисино, занимающий второе место в порядке престолонаследования, отметил 18-й день рождения и достиг совершеннолетия.

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7

На Паралимпийских играх в Париже в мужском одиночном разряде состязаний теннисистов-колясочников в финальном матче Ода Токито одержал победу над британцем Альфи Хьюиттом и завоевал паралимпийское золото. Это стало второй победой Японии подряд вслед за паралимпийским золотом теннисиста-колясочника Куниэды Синго, завоеванным в Токио.



Ода Токито пробует на зуб паралимпийское золото (© Reuters)

8

Заслуженный игрок в го Итирики Рё на 10-м Кубке Инга в Шанхае одержал победу над обладателем девятого дана Кси Ке из Китая. Японский игрок одержал победу на основном международном чемпионате го впервые за 19 лет.

Закрылись Паралимпийские игры в Париже. От Японии в них участвовали 175 параспортсменов – самое большое количество для зарубежных игр. Они завоевали в общей сложности 41 медаль – 14 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых.

9

Окружной суд Нагасаки отдал распоряжение признать пострадавшими от атомной бомбардировки (по-японски «хибакуся») и выдать соответствующие документы 17-ти из 44-х истцов из числа «подвергшихся воздействию атомного взрыва» – лиц, находившихся в зоне выпадения «черного дождя», которые до сих пор не были признаны «хибакуся». Двадцать первого сентября премьер-министр Кисида Фумио заявил о несогласии правительства с этим судебным вердиктом, выразив намерение его обжаловать.

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10

На атомной электростанции «Фукусима-1» электроэнергетической компании TEPCO возобновились работы по пробному извлечению расплавившегося ядерного топлива (т. н. «ядерных обломков») из одного из реакторов. Работы планировали начать 22 августа, но поскольку была допущена ошибка в креплении труб механизма извлечения, начало работ в последний момент пришлось отложить.

11

Компания грузовых железнодорожных перевозок «JR камоцу» в связи с рядом вскрывшихся нарушений, в том числе фальсификацией данных о превышении нормы давления при запрессовке вагонных колес на оси, установленного японским промышленным стандартом (JIS), приостановила движение всех грузовых поездов.

В Перу в 88-летнем возрасте скончался Альберто Фудзимори – первый президент страны японского происхождения. Во время своего третьего президентского срока в связи с преследованиями из-за коррупционного скандала он фактически бежал в Японию и сложил с себя президентские полномочия.

12

Профессор Токийского института медицины и стоматологии и Осакского университета Такэбэ Таканори вместе с рядом других исследователей удостоен Игнобелевской («Шнобелевской») премии за открытие способности некоторых млекопитающих дышать через анус и кишечник. Японцы удостаиваются этой награды 18 лет подряд.

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15

На 76-м награждении призами «Эмми», которые считаются высшей наградой в области телевидения в США, исторический сериал «Сёгун» стал лауреатом в 18 номинациях, в том числе «Лучшее произведение». Санада Хироюки, продюсер и исполнитель главной роли, получил приз за исполнение главной мужской роли.



Анна Саваи и Санада Хироюки – исполнители главной женской и мужской ролей в сериале «Сёгун» (© Reuters)

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17

На АЭС «Фукусима-1» пришлось вновь приостановить работы по пробному извлечению обломков ядерного топлива из одного из реакторов. Перестало поступать изображение с камеры, которой оснащено извлекающее устройство.

18

Управление береговой охраны Японии арестовало по подозрению в служебной халатности президента транспортной компании в связи с инцидентом в апреле 2022 года, когда экскурсионное судно затонуло у берегов полуострова Сирэтоко префектуры Хоккайдо, в результате чего 20 человек погибли и еще 6 пропали без вести.

В городе Шэньчжэнь в юго-восточной части Китая мужчина нанес ножевое ранение в живот направлявшемуся в школу мальчику-японцу, который скончался на следующий день. Министерство иностранных дел КНР дало понять, что рассматривает произошедшее как «случайный инцидент», не раскрыв мотивов нападавшего и других обстоятельств.

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19

Состав суперэкспресса синкансэн «Хаябуса-Комати №6» на линии Тохоку произвел экстренную остановку во время следования через префектуру Мияги в связи с размыканием сцепки. Инцидент с поломкой сцепки во время движения суперэкспресса произошел впервые.

Законодательное собрание префектуры Хёго (в составе 86 депутатов) единогласно вынесло вотум недоверия губернатору префектуры Сайто Мотохико, про которого информатор сообщил о харассменте властью и других нарушениях. Двадцать шестого сентября Сайто заявил о намерении баллотироваться на перевыборах губернатора.

Играющий за команду «Лос-Анджелес Доджерс» Главной лиги бейсбола США Отани Сёхэй в матче с «Майами Марлинс» первым в истории за один сезон отбил 50 хоум-ранов и украл 50 баз.



Отани Сёхэй отбивает 50-й хоум-ран сезона (© USA TODAY Sports via Reuters Connect)

21

Над северной частью полуострова Ното в префектуре Исикава возникло скопление туч, принесшее обильные дождевые осадки. В результате сильнейших ливней по всему району возник ущерб от наводнений и схода оползней. До 28 сентября от причин, связанных с ливнями, была подтверждена гибель 13 человек.

23

На выборах главы ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии по итогам решающего тура голосования новым председателем партии избран Нода Ёсихико, в прошлом занимавший пост премьер-министра.



Нода Ёсихико, избранный главой Конституционно-демократической партии Японии (© Jiji Press)

Патрульный самолет вооруженных сил России трижды вторгся в воздушное пространство Японии севернее острова Рэбун префектуры Хоккайдо. В ответ были подняты по тревоге истребители воздушных Сил самообороны Японии, впервые в истории пришлось прибегнуть к предупреждению с использованием тепловых ловушек.

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Эсминец морских Сил самообороны Японии впервые прошел через Тайваньский пролив с целью отстаивания свободы навигации и сдерживания Китая.

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Окружной суд Сидзуока вынес вердикт о невиновности, повторно рассмотрев дело Хакаматы Ивао, в 1980-м году признанного виновным и приговоренным к смертной казни в связи с ограблением с убийством четырех человек, случившимся в 1966 году. Был установлен факт фальсификации доказательств со стороны следственных органов.

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Отработанное ядерное топливо с атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» (расположена в префектуре Ниигата) электроэнергетической компании TEPCO доставлено на объект промежуточного хранения в городе Муцу префектуры Аомори. Это первый в стране случай хранения ОЯТ за пределами атомных электростанций.

27

На выборах председателя главной в правящей коалиции Либерально-демократической партии Японии по итогам решающего тура голосования был избран бывший генсек партии Исиба Сигэру, одержавший победу над Такаити Санаэ. Ожидается, что 1 октября на внеочередной парламентской сессии Исиба будет избран премьер-министром Японии.

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Новый председатель Либерально-демократической партии объявил о намерении провести всеобщие выборы, назначив голосование на 27 октября.

Фотография к заголовку: Исиба Сигэру сидит за столом президента Либерально-демократической партии 27 сентября 2024 г. (© Jiji)