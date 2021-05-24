Президент Франции Эммануэль Макрон посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

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Париж, 22 мая (Jiji Press). Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля, сообщила министр спорта Роксана Марачиняну.

21 мая в радиопрограмме Марасиняну также выразила намерение посетить Токио, заявив, что олимпийский огонь должен быть передан в Париж, где пройдут летние Олимпийские игры 2024 года.

Министр заявила, что, по её мнению, Игры в Токио этим летом состоятся, добавив, что премьер-министр Японии ищет способы провести это мероприятие, минимизируя риски заражения коронавирусом для людей в Японии.

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