Итоги месяца: июль 2025

Japan Timeline

Новости

По итогам выборов в Палату советников Парламента Японии правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэй не смогла обеспечить себе большинство голосов и оказалась правящей коалицией с меньшинством в обеих палатах. Хотя правительству удалось избежать наихудшей ситуации в переговорах Японии и США по американским таможенным пошлинам, требования отставки премьер-министра Исибы звучали все громче. Мы вспоминаем эти и другие главные события июля в Японии.

1

Оценочная стоимость придорожной земли, которая берется за основу расчетов величины налогов на наследование и дарение, в 2025 году в среднем по стране увеличилась по сравнению с предшествовавшим годом на 2,7%, повышение происходит четвертый год подряд. Фоном послужило повышение спроса на дома и гостиницы в крупных городах и в курортных местах, ориентированного на въездной туризм.

3

На острове Акусэкидзима, административно входящем в деревню Тосима в префектуре Кагосима, зарегистрировано землетрясение с максимальной интенсивностью шесть минус по японской шкале от ноля до семи. По состоянию на 14 июля количество сейсмических толчков интенсивностью выше единицы в рамках всплеска активности с 21 июня на островах Токара превысило две тысячи.

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Престижная премия Dagger британской Ассоциации писателей-криминалистов в категории переводных произведений присуждена японской писательнице Отани Акире за роман «Ночь бабы-яги». Японский автор удостоен этой награды впервые.

5

Сборная Японии по регби в ходе матча, состоявшегося на стадионе Mikuni World Stadium Kitakyushu, со счетом 24:19 нанесла поражение сборной Уэльса в финале чемпионата Lipovitan D Challenge Cup и завоевала титул победителя турнира второй раз после 12-летнего перерыва.

6

Император и императрица Японии нанесли визит в Монголию в статусе государственных гостей. В рамках официальных мероприятий визита, продолжавшегося по 13 июля, помимо присутствия на открытии главного национального фестиваля «Наадам», императорская чета осмотрела Монгольский технический колледж Косэн, созданный по образцу японских профессиональных полных средних учебных заведений. Также император и императрица возложили цветы к памятнику интернированным Советским Союзом японцам, скончавшимся в Монголии.



Японская императорская чета и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (в центре фото) направляются к месту наблюдения за конными скачками на фестивале «Наадам» [официальная съемка] (© Jiji Press)

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7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разослал ряду стран уведомления о новых ставках таможенных пошлин «на основе взаимности» с 1 августа. Для Японии ставка повышена на 1% до 25%.

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9

Началась дислокация транспортных конвертопланов Osprey сухопутных Сил самообороны Японии в аэропорту Сага. Этот шаг осуществляется в рамках «смещения к островам Нансэй» Сил самообороны Японии, предпринимаемого в целях защиты островов юго-западной части страны.

10

Национальное полицейское управление Японии обнародовало проект поправок, ужесточающих режим проверки при конвертации иностранных водительских прав на водительские удостоверения японского образца. В качестве условия предполагается увеличить в пять раз до 50 количество вопросов экзамена относительно нынешнего, при необходимости правильно ответить не мнее чем на 90%.

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11

Вступило в силу японо-китайское соглашение, выступающее предпосылкой для экспорта в Китай говядины японского производства. Экспорт был прекращен в 2001 году в связи с появлением в Японии губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (коровьего бешенства). Правительства приступят к конкретным переговорам по условиям возобновления экспорта.

12

Авиационная группа высшего пилотажа воздушных Сил самообороны Японии Blue Impulse 12 и 13 июля провела показательные выступления в небе над местом проведения международной универсальной выставки EXPO Осака-Кансай. Множество посетителей наблюдали за полетами, в том числе с крыши кольцевого сооружения на месте проведения выставки. Ожидается, что по прошествии трех месяцев с открытия выставки общее число рядовых посетителей превысит 10 млн.



Скопление людей, наблюдающих за полетами пилотажной группы Blue Impulse (© Jiji Press)

14

Ушел в отставку председатель Бюджетного комитета Палаты советников Парламента Японии, депутат Либерально-демократической партии Цурухо Ёсукэ. Он навлек на себя волну критики словами «к счастью, на полуострове Ното случилось землетрясение», произнесенными во время предвыборной кампании выборов в Палату советников.

15

Автомобилестроительная компания Nissan объявила, что полностью прекратит выпуск автомобилей на заводе Оппама (в городе Ёкосука префектуры Канагава) в конце 2027 финансового года и на заводе Сёнан своего дочернего предприятия «Ниссан сятай» (в городе Хирацука префектуры Канагава) в конце 2026 финансового года.

16

Китайский суд приговорил к трем с половиной годам тюремного заключения японца-сотрудника фармацевтической компании Astellas Pharma, задержанного китайскими органами безопасности по подозрению в шпионаже.

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Комитет по присуждению 173-й премии имени Акутагавы Рюносукэ и премии имени Наоки Сандзюго пришел к заключению об отсутствии достойных кандидатов на обе награды. Отказ от присуждения обеих премий произошел впервые за 27 лет и является шестым в истории.

Канадский оператор сетей круглосуточных минимаркетов шаговой доступности компания Alimentation Couche-Tard объявила о своем отказе от предложения приобрести японского оператора Seven & i Holdings.

18

При пересмотре дела об убийстве 39 лет назад в префектуре Фукуи учащейся неполной средней школы Канадзавское отделение Нагойского апелляционного суда, заключив, что «свидетельства очевидцев не заслуживают доверия», вынесло вердикт о невиновности Маэкавы Сёдзи, осужденного за убийство и отбывшего тюремное наказание.



Маэкава Сёдзи (слева) по окончании пресс-конференции по случаю вынесения Канадзавским отделением Нагойского апелляционного суда вердикта о невиновности (© Jiji Press)

Скончалась Обара Хитоми, завоевавшая на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне золотую медаль в женской борьбе в весовой категории до 48 кг. Ей было 44 года.

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Состоялось голосование на 127-х выборах в Палату советников Парламента Японии. Итог стал серьезным поражением для коалиции Либерально-демократической партии и партии Комэй – они получили всего 47 депутатских мандатов, из-за чего утратили большинство в этой палате, для которого им требовалось (с учетом не переизбиравшихся) иметь в общей сложности 125. Коалиция оказалась в меньшинстве и в верхней палате вслед за утратой большинства в нижней Палате представителей. Оппозиционная Демократическая партия для народа серьезно увеличила свое представительство с прежних четырех до 17 мандатов. Выступающая под лозунгом «Японцы прежде всего» партия Сансэй, обладавшая одним мандатом, значительно продвинулась, завоевав в общей сложности 14 мест – 7 в избирательных округах и 7 по системе пропорционального представительства.

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Кансайская электроэнергетическая компания объявила о начале проведения геологических исследований с целью строительства ядерного реактора нового поколения на территории расположенной в префектуре Фукуи атомной электростанции «Михама».

Япония и Соединенные Штаты Америки пришли к соглашению на переговорах по тарифам. США снизили вводимую с 1 августа ставку таможенных пошлин для импорта из Японии с 25% до 15% и сократили наполовину введенную в апреле дополнительную пошлину на японские автомобили до 12,5%. С учетом действовавшего ранее тарифа величиной 2,5% суммарная ставка пошлины на автомобили составила 15%. Японская сторона пообещала, помимо колоссальных инвестиций в Соединенные Штаты на сумму 550 млрд долларов (около 80 трлн йен), открыть японский рынок для американских автомобилей и риса.

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23

Бейсболист Отани Сёхэй, играющий за команду Высшей лиги бейсбола США «Лос-Анджелес доджерс», в матче с «Миннесота твинс» забил свой 37-й сольный хоум–ран и стал первым японским спортсменом, забившем хоум-раны в пяти матчах подряд.

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Экспертный совет при канцелярии кабинета министров Японии опубликовал доклад, одобряющий проведение исследований по созданию из индуцируемых плюрипотентных стволовых клеток человека (iPS-клеток) оплодотворенных яйцеклеток с использованием яйцеклеток и спермы.

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25

В префектуре Окинава на территориях деревни Накидзинсон и города Наго начал работу крупный тематический парк развлечений Junglia Okinawa. В обширном парке общей площадью около 60 гектаров создается эффект погружения в первозданный субтропический лес. В парке насчитывается 22 аттракциона на тему динозавров и окинавской природы ямбару.



Аттракцион с динозаврами в парке Junglia Okinawa (© Jiji Press, снимок сделан 22 июля)

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Автор манга-хорроров Ито Дзюндзи, а также покойный Мидзуки Сигэру, известный своей мангой «ГэГэГэ-но Китаро», внесены в «зал славы» американской Премии Айснера, которую называют «оскаром в мире комиксов».

27

В последний день Большого чемпионата сумо в Нагоя выступающий в ранге маэгасира Котосёхо нанес поражение Ясусэйсики и завоевал свой первый титул чемпиона турнира с 13-ю победами при двух поражениях.

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Либерально-демократическая партия провела совместное заседание своих депутатов из обеих палат парламента по случаю серьезного поражения на выборах в Палату советников. Премьер-министр Исиба Сигэру заявил о намерении продолжать оставаться на посту, мотивируя это «ответственностью по недопущению политического вакуума», однако депутаты поднимали вопрос об ответственности партийного руководства, а некоторые участники призывали Исибу уйти в отставку.

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Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) объявила о переносе срока начала полномасштабных работ по извлечению расплавившихся обломков ядерного топлива из реактора №3 атомной электростанции «Фукусима-1» с первой половины 2030-х годов на период не ранее 2037 года. В связи с этим возникла вероятность не уложиться в поставленный правительством страны и руководством компании целевой срок полного вывода АЭС из эксплуатации до 2051 года.

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В связи с мощным землетрясением у российского полуострова Камчатка Метеорологическое управление Японии опубликовало предупреждение об угрозе волн цунами для тихоокеанских побережий страны от префектуры Хоккайдо до полуострова Идзу, а также на островах Идзу и Огасавара. В порту Кудзи одноименного города в префектуре Иватэ зарегистрированы волны цунами высотой 1,3 метра, менее высокие цунами наблюдались на побережьях от префектуры Хоккайдо до префектуры Окинава.

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Фотография к заголовку: (слева направо) председатель партии Сансэй Камия Сохэй, председатель Либерально-демократической партии Исиба Сигэру, председатель Демократической партии для народа Тамаки Юитиро вечером дня выборов в Палату советников (© Jiji Press)