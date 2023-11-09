Итоги месяца: октябрь 2023
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1
Играющий за команду «Лос-Анджелес энджелс» японский бейсболист Отани Сёхэй стал первым японцем-королем хоум-ранов в Главной бейсбольной лиге США. В нынешнем сезоне общее число его хоум-ранов составило 44.
2
В связи со скандалом по поводу злоупотреблений сексуального характера агентство талантов Johnny & Associates объявило о смене названия на SMILE-UP и прекращении бизнеса после выплаты компенсаций всем пострадавшим.
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4
Управление трудовых стандартов в городе Ёкосука постановило, что травма, полученная независимым курьером при доставке посылок в интересах компании сетевой розничной торговли Amazon, является производственной.
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5
Центральное правительство обратилось в суд с требованием получить возможность одобрить вместо администрации префектуры Окинава изменения плана строительства, необходимого для проведения работ по переносу авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма на побережье Хэноко.
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8
На Чемпионате мира по регби сборная Японии уступила команде Аргентины в первом раунде. Тем самым японская сборная не смогла второй раз подряд выйти в четвертьфинал мирового чемпионата.
10
Из-за сбоя, возникшего в национальной системе межбанковских расчетов, банки лишились возможности переводить деньги между собой. Для восстановления потребовалось два дня.
Правительство Японии и администрация префектуры Кумамото подали апелляцию на решение Осакского окружного суда, признающее всех истцов пострадавшими от болезни Минамата (отравления ртутью).
11
Фудзии Сота одержал победу на турнире Одза над отстаивавшим чемпионский титул Нагасэ Такуей. Тем самым Фудзии стал первым в истории обладателем всех восьми чемпионских титулов сёги.
Администрация города Саппоро и Национальный олимпийский комитет Японии объявили о снятии кандидатуры города на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года.
13
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий обратилось в Токийский окружной суд за распоряжением о роспуске религиозной организации, в прошлом известной как Церковь объединения.
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15
На Большом марафонском чемпионате у мужчин Кояма Наоки и Акасаки Акира, а у женщин Судзуки Юка и Итияма Мао завоевали себе путевки на летние Олимпийские игры в Париже.
16
Стало известно о том, что 8 октября скончался певец и автор песен, участник группы Alice Танимура Синдзи. Ему было 74 года.
17
Верховный суд признал конституционными результаты выборов в Палату советников Парламента Японии 2022 года, на которых диспаритет удельного веса голосов избирателей достигал 3,03 раза.
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22
На дополнительных выборах в Палату представителей по 4-му избирательному округу Нагасаки, а также в Палату советников по избирательному округу Коти Либерально-демократическая партия одержала победу в первом случае и потерпела поражение во втором.
23
Японская Комиссия по честным и справедливым сделкам объявила о начале расследования по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства в отношении американской компании Google в связи с ненадлежащим давлением, которое компания оказывала на производителей смартфонов с тем, чтобы обеспечить наиболее заметные позиции своей поисковой программе-приложению.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио в своем выступлении по вопросам политики подчеркнул приверженность достижению устойчивого повышения заработных плат и сдерживанию роста потребительских цен. При этом он трижды выделил слово «экономика».
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25
Верховный суд признал неконституционным и недействительным закон, требующий хирургической операции по ликвидации репродуктивных возможностей для официальной смены пола трансгендерных лиц в домовом реестре.
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Крупнейшая японская отраслевая выставка автотранспорта открылась под новым названием Japan Mobility Show вместо прежнего Tokyo Motor Show. В экспозиции особое внимание обращали на себя средства передвижения будущего, такие как «летающие автомобили», обусловившие смен названия.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио в ходе встречи представителей правительства и руководства правящих партий по вопросам политики отдал распоряжение подготовить конкретные меры по возвращению налогоплательщикам части налоговых поступлений в виде «особого налогового вычета» в размере 40 тыс. йен на одного человека в год. Он также выразил намерение реализовать выплаты в размере 70 тыс. иен тем домохозяйствам, которые не подпадают под обложение налогом на проживание вследствие низкого уровня доходов.
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Встреча по вопросам заключения контрактов японского профессионального бейсбола впервые за четыре года состоялась с личным участием всех связанных сторон в присутствии зрителей.
27
В Окружном суде Сидзуока на процессе по повторному рассмотрению дела Хакамады Ивао (87 лет), которому был вынесен смертный приговор за ограбление и убийство в связи с гибелью семьи из 4-х человек в префектуре Сидзуока в 1966 году, старшая сестра Хидэко (90 лет) заявила, что от лица брата настаивает на его невиновности. Она призвала суд дать брату настоящую свободу.
Премьер-министр Кисида заявил, что он не будет повышать налоги для увеличения расходов на оборону в 2024 финансовом году.
28
Стартовала Японская серия профессионального бейсбола. Впервые за 59 лет в первом матче серии сошлись две команды региона Кансай, и «Хансин» выиграла у «Орикс» со счетом 8:0.
31
На совещании руководства Банка Японии по вопросам монетарной политики было принято решение более гибко подходить к максимальной величине долгосрочных учетных ставок. Банк допустил определенное повышение доходности выше прежнего фактического предела в 1%.
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Фотография к заголовку: Летающий автомобиль «Субару» в день для прессы на Japan Mobility Show, 25 октября 2023 г. (© Jiji)