Представитель МОК указал на то, что все спортсмены рискуют заразиться новым коронавирусом

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Лондон, 27 мая (Jiji Press). Высокопоставленный представитель Международного олимпийского комитета заявил в четверг, что все спортсмены рискуют заразиться новым коронавирусом во время предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Выступая на сессии Международного форума спортсменов, проходившей онлайн, главный операционный директор МОК Лана Хаддад сказал: «Ни одно правительство или орган здравоохранения не может взять, или не берёт на себя гарантии против инфекций».

«Это риск, на который мы все несем», – добавил он.

Это было сказано в ответ на вопрос представителя США о планах МОК попросить спортсменов, принимающих участие в Токийских играх этим летом, подписать обещание, что они не будут считать организаторов ответственными за заражение вирусом.

Хаддад сказал, что спортсменов просили подписать аналогичное обязательство и на прошлых Олимпийских и Паралимпийских играх.

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