У посетителей Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио могут потребовать справку об отрицательном результате теста на коронавирус

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Токио, 31 мая (Jiji Press). Япония рассматривает возможность обязать зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио предъявить сертификат об отрицательном результате теста на новый коронавирус при входе в места проведения мероприятий, сообщили правительственные источники.

Согласно источникам, правительство также обсуждает идею запрета приёма пищи, употребления алкоголя и громких проявлений чувств болельщиков в местах проведения мероприятий, чтобы снизить риск воздушно-капельных инфекций.

Правительство проводит обсуждения, поскольку тщательные меры по борьбе с коронавирусом будут иметь решающее значение для допуска зрителей на Игры этим летом.

Центральное правительство, столичная администрация Токио и оргкомитет Токийских игр уже приняли решение не допускать на спортивные соревнования зрителей из-за границы.

К концу июня организации должны определить максимальное количество японских посетителей Игр.

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