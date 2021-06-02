Премьер-министр Суга Ёсихидэ: жизнь людей важнее Олимпийских игр

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Токио, 1 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил, что защита жизни жителей страны важнее Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

«Мой долг – защищать жизни и здоровье людей. Я не буду отдавать приоритет Олимпийским играм», – сказал Суга на заседании комитета по здравоохранению, социальному обеспечению и труду Палаты советников, верхней палаты парламента.

По словам Суги, токийские Игры будут проводиться при условии соблюдения тщательных мер по предотвращению заражения спортсменов и официальных лиц новым коронавирусом и если будет обеспечена защита жизни и здоровья жителей страны.

Он также сказал, что по-прежнему считает, что Игры в Токио станут свидетельством победы человечества над новым коронавирусом, как было заявлено в его программном выступлении в парламенте в январе.

«Моё мнение не изменилось», – сказал он.

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