Олимпийские игры в Токио повлияют на ситуацию с COVID-19 в стране, как считает эксперт

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио определённо повлияет на ситуацию с COVID-19 в Японии, заявил эксперт по общественному здравоохранению Оми Сигэру.

«Если они будут проводиться, они определённо повлияют на уровень инфекций и состояние медицинской системы в стране», – сказал парламентскому комитету Оми, возглавляющий правительственную консультативную группу по COVID-19.

Оми повторил свое заявление о том, что «ненормально» проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в условиях пандемии.

По словам Оми, в ближайшее время эксперты соберут мнения о рисках заражения, вызванных этими событиями, и способах их устранения.

«Мы несём ответственность за оценку рисков заражения и последствий нехватки медицинских препаратов, – сказал он. – Мы скоро представим наше мнение».

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