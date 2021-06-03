Премьер-министр Японии Суга на саммите G-7 будет искать понимания решимости его правительства провести Олимпийские игры в Токио

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Токио, 2 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ на предстоящем саммите Группы семи в Великобритании будет добиваться понимания решимости своего правительства продолжить подготовку к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, заявил генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу.

На пресс-конференции Като сказал, что Суга скажет своим коллегам из G-7 о решимости Японии провести Игры в Токио с надёжными мерами безопасности, приняв тщательные меры против нового коронавируса, в том числе не допустив зрителей из-за границы, для получения понимания событий от участников саммита.

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры, первоначально запланированные на 2020 год, были перенесены на один год из-за пандемии нового коронавируса.

Встреча на высшем уровне семи основных индустриальных стран – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов плюс Европейский Союз, по его словам, станет важной возможностью продемонстрировать миру их решимость продолжать выполнять лидирующую роль в международном сообществе.

На личной встрече, намеченной на 11-13 июня в Корнуолле, на юго-западе Великобритании, Япония готова активно участвовать в обсуждениях ключевых вопросов, таких как меры противодействия коронавирусу, мировая экономика, свободная торговля, изменение климата и региональные проблемы, сказал высокопоставленный представитель правительства.

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