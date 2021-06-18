В Японии планируют допустить на Олимпийские игры до 10 000 зрителей

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Токио, 17 июня (Jiji Press). Японское правительство планирует установить максимальное количество допущенных местных зрителей на Олимпийских и Паралимпийских соревнованиях в Токио на уровне 10 000 человек, сообщили несколько источников.

Центральное правительство, оргкомитет Токийских игр, Международный олимпийский комитет и другие скоро проведут пятистороннюю встречу, чтобы принять официальное решение по этому вопросу.

Правительство планирует отменить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в Токио по плану 20 июня, заменив его предупреждением о возможной чрезвычайной ситуации COVID-19 в столице.

Если правительство отменит предупреждение для Токио до церемонии открытия 23 июля отложенных из-за пандемии Олимпийских игр, правительство может допустить до 10 000 местных зрителей на мероприятия Игр в Токио.

«В нынешней ситуации с инфекцией мы сможем принять зрителей», – сказал высокопоставленный японский правительственный чиновник.

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