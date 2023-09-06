Итоги месяца: август 2023
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1
Автомобилестроительная компания Toyota сообщила, что ее прибыль от обычных операций за квартал с апреля по июнь 2023 года составила 1 трлн 120 млрд 900 млн йен. В сравнении с тем же кварталом прошлого года показатель увеличился на 94%, это первый случай, когда квартальная прибыль японского предприятия превысила отметку в 1 трлн йен.
2
Электроэнергетическая компания «Тюгоку дэнрёку» объявила о намерении совместно с компанией «Кансай дэнрёку» провести в городе Каминосэки префектуры Ямагути исследование возможности строительства «объекта промежуточного хранения» для временного хранения отработавшего ядерного топлива с атомных электростанций.
3
Национальное полицейское управление Японии приняло решение рассмотреть вопрос о введении системы наказаний в виде штрафов за нарушения правил дорожного движения велосипедистами.
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4
Эксперты рабочей группы Совета по правам человека ООН провели в Токио пресс-конференцию в связи со скандалом о злоупотреблениях сексуального характера в агентстве талантов Johnny & Associates, назвав заслуживающими глубокого беспокойства подозрения о том, что злоупотреблениям сексуального характера и жестокому обращению могли подвергаться несколько сотен человек.
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Депутат Палаты представителей парламента Японии от Либерально-демократической партии Акимото Масатоси сложил с себя полномочия парламентского замминистра по иностранным делам. В этот же день Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провел обыск по месту жительства Акимото в связи с подозрениями последнего в коррупции в форме получения денег от ветроэнергетической компании из токийского района Тиёда.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио дал понять, что на данный момент изначальный план отмены в будущем году карточек медицинского страхования путем интеграции с идентификационными картами «май намба» остается в силе.
Фигурист Ханю Юдзуру (28 лет), обладатель золотой олимпийской медали в мужском одиночном разряде, перешедший в прошлом году в профессиональное фигурное катание, сообщил в соцсетях о своей женитьбе.
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5
На чемпионате мира по футболу среди женских команд в финальной части состязаний сборная Японии «Надэсико Дзяпан» в первом матче победила команду Норвегии со счетом 3:1 и второй раз подряд вышла в четвертьфинал состязаний.
6
На бейсбольном стадионе «Косиэн» начался 105-й Национальный чемпионат по бейсболу среди команд полных средних школ. В качестве меры профилактики тепловых ударов было принято решение о том, что начиная с текущего года по окончании 5-го иннинга спортсмены будут проводить 10-минутный перерыв в оборудованной охладительным оборудованием «прохладной зоне».
Исполнилось 78 лет со времени атомной бомбардировки американскими войсками города Хиросима. На Мемориальной церемонии мира, состоявшейся в Хиросиме, присутствовали представители 111 стран, что является самым большим количеством за все время проведения мероприятия. В Декларации мира мэр города Мацуи Кадзуми обратился к мировым лидерам с призывом ликвидировать ядерное оружие, отметив, что для защиты жизней и достояния народов нет иного принципиального решения, кроме как ликвидировать ядерное оружие.
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8
Ректор Университета Нихон Хаяси Марико и другие представители руководства провели пресс-конференцию, чтобы принести извинения в связи с тем, что студент-участник университетской команды по американскому футболу был арестован по подозрению в нарушении Закона о пресечении незаконного оборота конопли.
9
В связи с приближением тайфуна было принято решение о сокращении масштабов Мемориальной церемонии мира в день памяти жертв атомной бомбардировки города Нагасаки и отказаться от приглашения к участию в мероприятии премьер-министра Кисиды Фумио, представителей иностранных государств и горожан, переживших атомную бомбардировку. Мемориальная церемония состоялась в помещении впервые за 60 лет с 1963 года. В Декларации мира мэр города Нагасаки Судзуки Сиро, жертва бомбардировки во втором поколении, заявил, что настало время набраться смелости для того, чтобы отказаться от зависимости от ядерного сдерживания.
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10
Питчер Отани Сёхэй, играющий за команду «Лос-Анджелес энджелс» в Главной бейсбольной лиге США, в матче с командой «Джайантс» одержал 10-ю победу в сезоне и стал первым в истории спортсменом, одержавшим двузначное число побед в роли питчера и выполнившим двузначное число хоум-ранов в двух сезонах подряд.
11
В четвертьфинале Чемпионата мира по футболу среди женских команд японская сборная уступила футболисткам Швеции со счетом 1:2. Второй раз подряд японская команда завершает чемпионат выходом в четвертьфинал.
12
Исполнилось 38 лет со дня крушения авиалайнера «Джамбо» компании Japan Airlines, в котором погибли 520 пассажиров и членов экипажа. На месте падения в деревне Уэно префектуры Гумма число родных и близких погибших, совершивших восхождение к памятнику жертвам авиакатастрофы, практически достигло уровня в период до пандемии коронавируса. Подготовленные средства связи дали возможность следить за церемонией у памятника в режиме видеоконференции на экранах мобильных телефонов.
14
В префектуре Хоккайдо полиция произвела по подозрению в убийстве повторный арест трех человек – родителей и их ребенка – в связи с обнаружением в одной из гостиниц района Сусуки в городе Саппоро обезглавленного тела мужчины.
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15
В проводимой правительством Национальной церемонии поминовения павших на войне приняли участие 1 855 человек, в том числе император Японии и его супруга, премьер-министр Кисида Фумио, а также родственники павших. В связи с пандемией коронавируса эта церемония на протяжении четырех лет проводится в уменьшенном масштабе. В своем выступлении в этом году император вновь использовал выражение «глубокое осознание» и выразил стремление к миру во всем мире.
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В связи с приходом тайфуна №7 было решено приостановить на весь день движение суперэкспрессов «синкансэн» между Нагоей и Окаямой. На следующий день 16 августа сильные ливни в префектуре Сидзуока вынудили остановить движение суперэкспрессов и других видов транспорта в самый пик возвращения людей с летнего отдыха в дни буддийского праздника «бон».
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Японская ассоциация регби объявила имена 30 из 33 человек в составе японской сборной, которая примет участие в Чемпионате мира во Франции, стартующем 8 сентября. В сборную вошли оба форварда – Майкл Рич и Фукуэ Сёта, которые будут принимать участие в чемпионате четвертый раз подряд.
18
Мэр города Каминосэки в префектуре Ямагути Ниси Тэцуо сообщил о намерении дать электроэнергетической компании «Тюгоку дэнрёку» согласие на проведение исследования возможности строительства «объекта промежуточного хранения» для отработавшего ядерного топлива.
19
В окрестностях Вашингтона состоялся трехсторонний саммит Японии, США и Южной Кореи. Встреча стала первым саммитом трех стран, состоявшимся не на полях международных мероприятий. Стороны договорились об укреплении взаимодействия в обеспечении безопасности, а также о ежегодном проведении таких трехсторонних саммитов.
22
Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о том, что сброс в океан обработанной и разбавленной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» электроэнергетической компании «Токио дэнрёку» (TEPCO) начнется 24 августа в случае благополучного завершения подготовительной работы, отметив «уверенное расширение верного понимания данного шага в международном сообществе».
23
В финальном матче Национального чемпионата по бейсболу среди команд полных средних школ команда школы Кэйо (преф. Канагава) со счетом 8:2 нанесла поражение команде школы Сэндай икуэй (преф. Мияги) и завоевала чемпионский титул во второй раз после состоявшегося в 1916 году 2-го чемпионата, по прошествии 107 лет. Команда Сэндай икуэй, которая на предыдущем турнире стала первой победительницей из региона Тохоку, не смогла обеспечить себе чемпионский титул второй турнир подряд.
24
Электроэнергетическая компания «Токио дэнрёку» (TEPCO) приступила к сбросу в океан обработанной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Ожидается, что полностью процесс сброса воды займет около 30 лет, первый этап предполагает сброс за 17 суток 7 800 тонн обработанной воды, предварительно разбавленной морской водой.
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Стало известно о том, что игрок команды «Лос-Анджелес энджелс» Главной бейсбольной лиги США Отани Сёхэй не будет выступать питчером в оставшихся играх текущего сезона в связи с травмой связок правого локтя. Ожидается, что он продолжит выходить на поле в качестве отбивающего.
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На Чемпионате мира по легкой атлетике в женских состязаниях по метанию копья 25-летняя Китагути Харука, которая заняла третье место на предыдущем чемпионате, завоевала золотую медаль с результатом 66 метров 73 сантиметра. Это стало первой в истории победой японской спортсменки в данном виде легкоатлетических состязаний на чемпионатах мири и Олимпийских играх.
26
В связи с началом сброса в океан обработанной и разбавленной воды с АЭС «Фукусима-1» Управление рыбного хозяйства проанализировало образцы рыбы, выловленной поблизости от АЭС, и объявило о том, что не выявило содержания трития в этих образцах.
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Премьер-министр Японии Кисида Фумио, осматривая замок Сюри в городе Наха префектуры Окинава, объявил о намерении правительства уже осенью нынешнего года выработать политические меры с целью воспрепятствовать чрезмерной концентрации туристического потока в отдельных местах.
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Благополучно состоялся старт частного космического корабля Crew Dragon, в состав экипажа которого вошел японский астронавт Фурукава Сатоси (59 лет). Двадцать седьмого августа корабль прибыл к Международной космической станции, где Фурукаве предстоит провести приблизительно полгода и выполнить ряд научных опытов.
В префектуре Тотиги открылась линия трамваев нового поколения LRT, связавшая город Уцуномия с находящимся по соседству восточнее городом Хага. Открытие трамвайной линии состоялось в стране впервые за 75 лет, новая линия LRT построена в стране впервые.
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Центральный совет по надзору за образованием – консультационный орган при Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий, признавая кризисный характер ситуации, в которой находятся учителя, подготовил неотложные рекомендации, в частности, порекомендовав обеспечить совместное выполнение усилиями не только учителей, но и других работников, в частности, представителей региональных администраций, 14 функций, таких как обеспечение прихода учащихся в школу и возвращения домой, факультативной деятельности и т. п.
29
Созванная агентством талантов Johnny & Associates независимая экспертная комиссия по недопущению повторения злоупотреблений провела пресс-конференцию по итогам расследования вопроса о злоупотреблениях сексуального характера в данном агентстве, на которой заявила о необходимости ухода в отставку нынешнего президента Фудзисимы Джули для полной реорганизации агентства.
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Компания-оператор розничной торговли Seven & i Holdings объявила о решении продать 1 сентября американскому инвестиционному фонду Fortress Investment Group дочернее предприятие-оператора универмагов Сого-Сэйбу. Одновременно профсоюз головного универмага Сэйбу-Икэбукуро объявил о проведении забастовки в связи с принудительной продажей, из-за чего универмаг полностью приостановил работу.
Министерство обороны приняло решение о величине бюджетного запроса на 2024 финансовый год, решив увеличить общую сумму запрашиваемых оборонных расходов на 13% относительно первоначального бюджета на 2023 финансовый год. Запрос составит рекордные за всю историю 7 трлн 738 млрд 800 млн йен.
Фотография к заголовку: Радость участников команды школы Кэйо, одержавших после 107-летнего перерыва победу в Национальном чемпионате по бейсболу среди команд полных средних школ, 23 августа, бейсбольный стадион «Косиэн», преф. Хёго (© Jiji Press)