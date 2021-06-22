У члена олимпийской сборной Уганды выявлен положительный результат теста на коронавирус

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Нарита, преф. Тиба, 20 июня (Jiji Press). После прибытия олимпийской сборной Уганды в международный аэропорт Нарита в Японии у её члена был обнаружен новый коронавирус, сообщили источники.

Сборная этой африканской страны стала второй иностранной олимпийской делегацией, прибывшей в Японию на Игры в Токио, в прошлом году перенесенные на один год, и первый случай положительного результата теста среди всех участников двух иностранных олимпийских команд, Уганды и Австралии.

Команда из Уганды, в которую входят девять человек, включая спортсменов, прибыла в расположенный вблизи Токио аэропорт Нарита днём 20 июня.

Источники сообщили, что у одного из девяти членов был получен положительный результат теста полимеразной цепной реакции, который провели в связи с тем, что этот участник не показал отрицательного результата в обычном тесте на антиген.

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