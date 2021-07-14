Первая леди США примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

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Вашингтон, 13 июля (Jiji Press). Первая леди США Джилл Байден примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, сообщили из Белого дома.

Визит 70-летней жены Джо Байдена должен подчеркнуть позицию его страны в отношении уважения к японско-американскому союзу.

Президент Франции Эммануэль Макрон и некоторые другие высокопоставленные лица также объявили, что они посетят Японию для участия в церемонии открытия, которая состоится в японской столице 23 июля.

Правительство Японии изначально пригласило президента США, но он не примет участие в мероприятии из-за своего преклонного возраста и вероятности заражения новым коронавирусом.

Американская сторона тщательно обдумывала, возможно ли отправлять первую леди на Олимпийские игры в Токио, на которых зрители будут лишены доступа ко многим объектам соревнований из-за кризиса коронавируса.

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