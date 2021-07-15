Император Японии посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

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Токио, 14 июля (Jiji Press). В настоящее время идет подготовка к приезду японского императора Нарухито на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля, как сообщают информированные источники.

Император, почётный покровитель Игр в Токио, объявит о начале игр на церемонии открытия на Национальном стадионе.

Однако другие члены императорской семьи, включая императрицу Масако, откажутся от посещения олимпийских объектов, сообщили источники.

Членов Международного олимпийского комитета и лидеров других стран пригласят в императорский дворец 22 и 23 июля, перед церемонией открытия, также сообщили источники.

Олимпийская хартия предусматривает, что начало Олимпиады объявляет глава государства, принимающего игры.

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