Итоги месяца: январь 2023
НовостиПолитика Экономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
1
Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты малой дальности в направлении Японского моря.
Статьи по теме
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Министр обороны Японии: Северная Корея уже имеет технологию установки ядерных зарядов на ракеты, способные достичь Японии
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
- Северная Корея запустила баллистическую ракету
2
Император Нарухито и императрица Масако впервые за три года приветствовали собравшуюся публику с балкона Императорского дворца в Токио по случаю наступления Нового года. В этом традиционном новогоднем мероприятии впервые участвовала старшая дочь императорской четы принцесса Айко.
Статьи по теме
- В Японии впервые за три года прошли публичные новогодние мероприятия императорского дома
- Принцессе Айко, дочери императора и императрицы, исполнилось 20 лет: жизнь принцессы в фотографиях
- Состоялась церемония совершеннолетия принцессы Айко
- Семейный портрет Нарухито, нового императора Японии
- «Я неоставлю работу в МИДе», или история о том, как наследный принц растопил решимость Масако
3
Университет Цукуба второй год подряд и восьмой раз в истории одержал победу в общем зачете ежегодной студенческой марафонской эстафеты Хаконэ экидэн. ВУЗ стал пятым в истории обладателем трех чемпионских титулов в студенческих марафонских эстафетах.
4
Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел первую пресс-конференцию в наступившем году. Он выразил намерение заручиться содействием деловых кругов с тем, чтобы повышение заработной платы по итогам переговоров труда и капитала в этом году превышало уровень роста потребительских цен, а также заявил о мерах нового масштаба по борьбе с падением рождаемости.
5
Совокупное количество новых автомобилей, проданных на японском рынке в 2022 году (включая микролитражные автомобили категории «кэй»), составило 4 201 321 шт., что на 5,6% меньше, чем в предшествовавшем году. Общемировая нехватка полупроводников способствовала снижению показателя до самого низкого уровня за 45 лет с 1977 года.
9
Премьер-министр Кисида Фумио отправился в зарубежное турне с целью нанести визит в пять стран Запада: Францию, Италию, Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты Америки. Поездка продолжалась по 15 января.
10
Посольство Китая в Японии приостановило выдачу виз японским гражданам. Этот шаг очевидно предпринят в ответ на ужесточение Японией мер карантинного контроля на границе страны.
11
Корпорация Fast Retailing, которая управляет сетью магазинов повседневной одежды Uniqlo, объявила о повышении с марта заработной платы всех штатных сотрудников. Ожидается, что повышение будет соответствовать увеличению годового дохода величиной до 40%. Решение принято с целью ликвидировать разрыв в уровнях дохода штатных сотрудников, поскольку в странах Запада он зачастую выше, чем в Японии.
В Вашингтоне состоялись переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате «два плюс два». В опубликованном по итогам совместном заявлении стороны выразили намерение углублять японско-американское сотрудничество для повышения эффективности действий в связи с принятием Японией трех основных документов по обеспечению безопасности, которые предусматривают наличие потенциала для нанесения ударов по вражеским базам (потенциала ответного удара).
Статьи по теме
- Вопросы политики безопасности и обороны Японии: о пересмотре трёх оборонных документов
- В правящем лагере Японии договорились допустить возможность контрудара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
13
Прокуратура предъявила подозреваемому Ямагами Тэцуя официальные обвинения в убийстве и других преступлениях в связи с гибелью бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, который был застрелен в июле прошлого года. По результатам психиатрической экспертизы подозреваемый был признан способным нести уголовную ответственность.
Статьи по теме
- Завершена психиатрическая экспертиза стрелявшего в Абэ Синдзо
- Психиатрическое освидетельствование стрелявшего в бывшего премьера Абэ Синдзо продлено до февраля
- В Японии новое законодательство призвано спасти детей от жестокого обращения со стороны религиозных родителей
- Церковь Объединения добивалась политических соглашений с членами ЛДП
- Премьер-министр Японии Кисида приказал провести расследование в отношении Церкви объединения
- Почти половина депутатов ЛДП были связаны с Церковью объединения
- В Японии проводится первое заседание в связи с «религиозным бизнесом» Церкви объединения
- Церковь объединения полвека поддерживала связи с ЛДП
- Бывший член руководства Церкви объединения раскритиковал её как «религию, которая вводит мир в заблуждение»
- Первоначальной целью стрелявшего в Абэ Синдзо могло быть руководство религиозной группы
- Бывший премьер-министр Абэ Синдзо скончался после покушения
- Нападение на бывшего премьер-министра Абэ Синдзо: началось кровотечение, он потерял сознание
14
Премьер-министр Кисида Фумио провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Джо Байденом. Стороны договорились стремиться к дальнейшему укреплению альянса Японии и США с учетом новой японской стратегии обеспечения национальной безопасности, предусматривающей обладание потенциалом для нанесения ответного удара.
Статьи по теме
- Кисида и Байден договорились о дальнейшем укреплении японско-американского альянса
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
15
Агентство Такахаси Юкихиро, барабанщика группы Yellow Magic Orchestra (YMO) сообщило, что музыкант скончался 11 января от аспирационной пневмонии. Ему было 70 лет. Такахаси сформировал группу YMO вместе с Хосоно Харуоми и Сакамото Рюити в 1978 году. Одним из хитов коллектива стала композиция Rydeen, вызвавшая бум музыки «техно».
16
Фармацевтическая компания Eisai подала японским властям заявку на одобрение препарата Lecanemab для лечения болезни Альцгеймера. Это средство уже получило одобрение на определенных условиях от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Статьи по теме
- Фармацевтическая компания Eisai подала заявку на одобрение нового лекарства от болезни Альцгеймера в Японии
- Ходьба широкими шагами – отличное средство профилактики деменции
- Старение общества и рост количества ДТП с участием пожилых водителей в Японии: проблемы и пути решения
- Миядзаки Тоору и «день, когда кошка доживёт до 30 лет»: белки AIM могут оказаться эффективными при болезни Альцгеймера и других «неизлечимых» болезнях
- Регулятор США одобрил лекарство от Альцгеймера, акции фармпроизводителя Biogen взлетели на 38%
17
По всей префектуре Хёго состоялись поминальные церемонии в связи с 28-й годовщиной Большого землетрясения Хансин-Авадзи.
Статьи по теме
- В Японии вспоминают Великое землетрясение Хансин, случившееся 28 лет назад
- Замолчанное землетрясение: почему Япония скрывала правду о жертвах стихии во время Тихоокеанской войны?
- Стихийные бедствия в Японии: около 20% мирового ущерба от землетрясений магнитудой 6 и выше
- Неделя готовности к стихийным бедствиям в Японии: при подготовке вещей на случай стихийных бедствий не забываем про одежду!
- Раскол в Ямагути-гуми и изменения в мире якудза
- Утрата чувства безопасности: от «общества спокойствия» к «обществу доверия»
Федерация бизнеса Японии (Кэйданрэн) обнародовала свою политику для весенних переговоров труда и капитала. В связи со стремительным ростом потребительских цен федерация обратилась к предприятиям в своем составе с призывом повысить заработную плату, отметив «ответственность предприятий перед обществом».
Стало известно, что 12 января от преклонного возраста скончался писатель и врач-психолог Кага Отохико. Ему было 93 года.
18
Токийский апелляционный суд вынес в качестве судебного органа второй инстанции решение по иску против бывших членов руководства компании TEPCO о служебной халатности в связи с аварией на атомной электростанции «Фукусима-1», признав ответчиков невиновными.
Статьи по теме
- В Японии оставлен в силе оправдательный приговор трём бывшим руководителям TEPCO в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1»
- Правительство Японии пересмотрит критерии компенсации за аварию на АЭС «Фукусима-1»
- Завершились апелляционные слушания по делу троих бывших руководителей TEPCO в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году
- Суд обязал компанию TEPCO выплатить компенсацию за аварию на АЭС «Фукусима-1»
- Шесть человек подали в суд на оператора АЭС «Фукусима-1» из-за рака щитовидной железы
- Доклад ООН: последствия для здоровья людей из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» в будущем маловероятны
- Воздействие цезия на Фукусиме слабеет быстрее, чем в Чернобыле
- 30 лет со времени аварии на Чернобыльской АЭС и 5 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1»
19
Лауреатами 168-й премии имени Акутагавы Рюносукэ стали Идогава Ико и Сато Ацуси, а премии имени Наоки Сандзюго удостоены Огава Сатоси и Тихая Аканэ.
Дефицит внешней торговли Японии в 2022 году составил 19 трлн 971 млрд 300 млн йен, что является самой высокой величиной за всю историю учета. Помимо удешевления японской национальной валюты и взлета цен на сырье, росту дефицита способствовало слабое увеличение экспорта.
20
Индекс потребительских цен в декабре 2022 года увеличился в сравнении с тем же месяцем годом ранее на 4,0%. Столь высокий прирост отмечен впервые за 41 год.
Статьи по теме
- Потребительские цены в Японии впервые за 40 лет выросли на 3,6%
- Рост цен влияет на внешкольное обучение детей в Японии
- Неудержимое падение йены: впервые за 32 года йена упала до уровня в 150 йен за доллар
22
Теннисист-колясочник Куниэда Синго в своем аккаунте в соцсети «Твиттер» сообщил о намерении завершить спортивную карьеру. Куниэда завоевал карьерный Золотой шлем, став обладателем чемпионского титула четырех турниров «Большого шлема» и чемпионом Олимпийских игр. Он объявил об уходе, занимая первую строчку в мировом рейтинге.
Статьи по теме
- Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, описание мероприятий, информация о соревнованиях
- Компания OX Engineering: оригинальные японские инвалидные коляски покоряют мир
23
Начала работу очередная сессия парламента Японии. В выступлении об основных направлениях политики премьер-министр Кисида Фумио подчеркнул намерение реализовать политику новых масштабов по борьбе с падением рождаемости. Он также выступил за реализацию повышения оплаты труда, превышающего рост потребительских цен.
Статьи по теме
- В Японии правительственная группа начинает обсуждение возможностей решения проблемы низкой рождаемости
- В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд
Компания TEPCO Holdings подала в Министерство экономики, торговли и промышленности заявку на повышение с 1 июня тарифов на электроэнергию для домохозяйств. Тарифы предлагается увеличить в среднем на 29,31%. В случае удовлетворения заявки удар по семейным бюджетам с июня превзойдет материальную помощь со стороны правительства.
25
Японский архипелаг накрыли самые холодные воздушные массы текущего зимнего сезона, снегопады вызывали повсеместные нарушения железнодорожного сообщения и движения автотранспорта, внеся продолжительную сумятицу в повседневную жизнь.
Статьи по теме
26
Автомобилестроительная компания Toyota объявила о переходе с 1 апреля 66-летнего президента Тоёды Акио на должность председателя правления и о назначении на пост президента 53-летнего ответственного управляющего Сато Цунэхары. Смена поколений на посту президента компании – первая за 14 лет.
Статьи по теме
- Toyota рассчитывает в 2023 году произвести около 10,6 млн автомобилей
- Опоздание японских производителей с переходом на электромобили: задачи на пути к возвращению позиций
- Опоздание японских производителей с переходом на электромобили: задачи на пути к возвращению позиций
27
Премьер-министр Кисида Фумио принял решение изменить классификацию коронавируса по действующему законодательству, понизив его категорию до пятой. Смена категории будет реализована 8 мая. Это знаменует серьезное изменение политики в отношении коронавируса три года спустя после начала пандемии, поскольку смена категории ликвидирует все ограничения деятельности населения, в частности, требования самоизоляции для заразившихся и тесно контактировавших с ними лиц.
29
Посольство Китая в Японии объявило о возобновлении выдачи виз японским гражданам.
На Открытом чемпионате Австралии по теннису в женском парном разряде Аояма Сюко и Сибахара Эйна уступили в финальном матче и заняли второе место. Среди колясочников 28 января второе место занял Ода Токито.
30
Количество автомобилей, проданных по всему миру предприятиями группы Toyota, составило 10 483 024 единицы (на 0,1% меньше, чем в предшествовавшем году). Второй год подряд Toyota завоевала пальму мирового первенства, превзойдя результата группы предприятий Volkswagen.
Японская автомобилестроительная компания Nissan и французская Renault договорились об изменении в структуре взаимных капиталовложений. Доля принадлежащих Renault акций Nissan, составляющая 43,4%, будет снижена до соответствия доле принадлежащих Nissan акций Renault, которая составляет 15%. Таким образом компания Nissan, фактически входившая в группу Renault, переходит к равноправным финансовым отношениям.
31
Выяснилось, что одним из двух погибших в результате схода снежной лавины за пределами горнолыжной трассы в деревне Отари префектуры Нагано был горнолыжник американского происхождения Кайл Смэйн (31 год), в прошлом чемпион мира по хафпайпу.
Статьи по теме
- Американский профессиональный лыжник погиб под лавиной в Японии
- Два человека погибли в результате схода лавины в Нагано
- Пятеро иностранцев попали под лавину в Нагано
- Сильный снегопад в Японии
- Зима в Японии
Стало известно, что 29 января от полиорганной недостаточности скончался Исихара Нобуо, более семи лет служивший заместителем генерального секретаря кабинета министров в правительствах Такэситы Нобору и Мураямы Томиити. Ему было 62 года.
Фотография к заголовку: Участники группы YMO. В середине Такахаси Юкихиро. 18 июня 2008 года, Испания, город Хихон (© Reuters)