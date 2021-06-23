Представитель ВОЗ одобрил меры по ограничению скоплений людей во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

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Берлин, 22 июня. (Jiji Press). Высокопоставленный чиновник Всемирной организации здравоохранения выразил понимание мер по ограничению скоплений людей, принятых в 21 июня для предстоящих Олимпийских игр в Токио.

Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, отметил на пресс-конференции, что число новых случаев заражения COVID-19 в Японии «неуклонно снижается в течение последних нескольких недель и выгодно отличается от инфекционной ситуации во многих других странах, где проводятся крупные мероприятия».

По словам Райана, число новых случаев инфицирования на 1 миллион человек в Японии за последнюю неделю составило 80, в то время как в США зарегистрировано втрое больше, в Великобритании – в девять раз, а в Бразилии – в 30 раз.

Ограничение скоплений, одобренное оргкомитетом Токийских игр, столичной администрацией Токио, правительством Японии, Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом, требует, чтобы количество зрителей не превышало 50 процентов вместимости объекта, либо 10 000 человек.

Райан сказал, что ВОЗ продолжит консультации с японскими властями и МОК о мерах по предотвращению инфекций.

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