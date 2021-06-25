Ещё у четверых иностранцев, прибывших в Японию в связи с предстоящими Олимпийскими и Паралимпийскими играми, выявлен положительный результат теста на коронавирус

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Токио, 24 июня (Jiji Press). Ещё четыре иностранных гражданина, связанных с Токийскими Играми, которые посетили Японию в этом году, показали положительный результат теста на новый коронавирус.

По данным секретариата кабинета министров, среди них были граждане Франции (положительный результат теста в феврале), Египта (в апреле), Шри-Ланки (в мае) и из Ганы (в июне).

Ранее в июне обнаружилось , что два человека из делегации Уганды на Олимпийских играх в Токио инфицированы вирусом. Делегация прибыла в Японию 19 июня на сборы перед Олимпиадой, которая должна начаться 23 июля.

Японское правительство в принципе запрещает въезд иностранным гражданам из любой страны во время пандемии, но въезд разрешают в связи с особыми обстоятельствами, такие как высокий общественный интерес.

Иностранные посетители, связанные с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио, освобождаются от регулярного карантина из-за коронавируса в качестве особого режима.

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