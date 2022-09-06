Итоги месяца: август 2022
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1
Малый состав Центрального совета по минимальному размеру оплаты труда завершил работу по определению ориентировочной величины минимальной (часовой) ставки оплаты труда в 2022 финансовом году, предусматривающий средневзвешенное повышение ставки почасовой оплаты труда по всей стране на 31 йену до 961 йены в час в среднем по стране. В случае реализации это станет самым большим повышением ставки за всю историю.
В Нью-Йорке открылась обзорная конференция сторон Договора о нераспространении ядерного оружия. Кисида Фумио стал первым премьер-министром Японии, лично присутствовавшим на конференции и выступившим перед ее участниками. Он предложил «Хиросимский план действий» из пяти пунктов для продвижения к миру, свободному от ядерного оружия.
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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи приняло меры административного руководства в отношении компании KDDI и его дочернего предприятия Okinawa Cellular в связи с крупномасштабным сбоем связи, произошедшим с раннего утра 2 июля.
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В шести префектурах регионов Тохоку и Хокурику на протяжении 3 и 4 августа выпало рекордное количество дождевых осадков, а в префектурах Ямагата и Ниигата возник так называемый «дождевой пояс». В общей сложности из берегов вышли 17 рек, в том числе река Могами. Распоряжениями о временной эвакуации было охвачено 540 тыс. жителей.
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Министр обороны Киси Нобуо сообщил, что при проведении Китаем военных учений вокруг Тайваня 5 баллистических ракет упали в пределах исключительной экономической зоны Японии. Министерство обороны отметило, что падение баллистических ракет НОАК КНР в воды исключительной экономической зоны Японии произошло впервые.
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Со времени атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки исполнилось 77 лет. В Мемориальном парке мира города Хиросима состоялась церемония мира и памяти жертв атомной бомбардировки. В мероприятии приняли участие 2 854 человека, в том числе люди, пережившие бомбардировку, родственники погибших, а также премьер-министр Кисида Фумио и другие официальные лица. Девятого августа в Парке мира города Нагасаки городские власти провели Мемориальную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки, в которой приняли участие около 1 600 человек, в том числе пережившие бомбардировку, родственники погибших, премьер-министр Кисида Фумио и официальные лица.
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На стадионе «Хансин Косиэн» в городе Нисиномия префектуры Хёго открылся 104-й национальный чемпионат по бейсболу среди команд полных средних школ. Впервые за три года мероприятие состоялось с участием обычных зрителей.
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Группа предприятий SoftBank Group объявила, что по консолидированным итогам квартала с апреля по июнь 2022 года (по международным стандартам бухгалтерской отчетности) дефицит счета прибылей и убытков составил 3 трлн 162 млрд 700 млн йен. В том же квартале предшествовавшего года компания зафиксировала прибыль в размере 761 млрд 500 млн йен.
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Отани Сёхэй, выступающий за команду «Лос-Анджелес энджелс» Главной лиги бейсбола США достиг двузначного количества побед и двузначного количества хоум-ранов за один сезон. Такой результат зафиксирован впервые за 104 года со времен Бэйба Рута.
Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии объявило численность населения Японии на 1 января 2022 года на основании книг регистрации проживающих. В сравнении с прошлым годом население уменьшилось на 619 140 человек (0,50%), составив 123 223 561 человека, что знаменует 13-й год сокращения подряд. Величина сокращения является самой большой за всю историю учета. Число японцев, проживающих в Токио и его ближайших окрестностях (префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава), которое до сих пор постоянно увеличивалось, составило 35 610 115 человек, сократившись впервые с начала регистрации соответствующих данных в 1975 году.
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Стало известно, что 5 августа скончался всемирно известный модельер одежды, кавалер Ордена культуры Миякэ Иссэй. Ему было 84 года.
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Начал работу второй состав кабинета министров под руководством премьер-министра Кисиды Фумио. Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу, министр финансов Судзуки Сюнъити, министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса и ряд других ключевых фигур сохранили свои посты. Министром по обеспечению экономической безопасности назначена Такаити Санаэ, а министром по делам цифровизации – Коно Таро.
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Семнадцатилетняя гольфистка Баба Саки одержала победу на Чемпионате США по гольфу среди женщин-любителей, став второй японской спортсменкой в истории, завоевавшей данный титул, за 37 лет.
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В зале национальных единоборств Ниппон будокан в токийском районе Тиёда состоялась организованная правительством Японии Мемориальная церемония поминовения всех павших в войне. В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек, в том числе император с супругой, премьер-министр Кисида Фумио, а также родные и близкие погибших. В связи с распространением коронавируса церемония прошла в уменьшенном масштабе 3-й год подряд.
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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал бывшего директора организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Такахаси Харуюки по подозрению в коррупции в форме получения взяток на сумму 51 млн йен от представителей компании AOKI Holdings – крупного предприятия мужской одежды, выступавшего спонсором токийской Олимпиады и Паралимпиады. Со стороны компании AOKI по подозрению в коррупции арестованы 3 человека, включая предыдущего председателя совета директоров Аоки Хиронори.
Федерация игры го Кансай Киин объявила, что Фудзита Рэо (9 лет) учащийся 3-го класса начальной школы из города Осака с 1 сентября получит статус профессионального игрока. Возведение в статус профессионального игрока в возрасте 9 лет и 4 месяцев является новым историческим рекордом – превзойден прежний рекорд Накамуры Сумирэ, 13-летнего обладателя 2 дана, ставшего профессионалом в 10 лет.
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Стало известно, что 11 августа скончалась всемирно известная модельер Мори Ханаэ, ставшая первым японским членом Парижской ассоциации высокой моды, удостоенная в 1996 году Ордена культуры. Ей было 96 лет.
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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи объявило, что июльский индекс потребительских цен (без учета сырых продовольственных продуктов) увеличился относительно того же месяца прошлого года на 2,4%. В условиях роста цен на сырьевые ресурсы и удешевления йены основными факторами увеличения индекса стало резкое удорожание энергоносителей и продовольствия.
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Премьер-министр Кисида Фумио заразился коронавирусом.
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На линии Комаки Нагойской скоростной автомагистрали в префектуре Айти большой автобус врезался в разделительное заграждение, опрокинулся и загорелся. Погибли 2 человека, в том числе водитель, а еще семь мужчин доставлены в больницу с легкими травмами.
Автомобилестроительная компания Hino Motors в связи со скандалом по поводу фальсификации данных об эмиссиях и расходе топлива ее двигателей для компактных грузовиков объявила о выявлении новых нарушений и остановке поставок флагманской малогабаритной грузовой модели Hino Dutro. Нарушения выявлены в 3-й раз.
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За сутки по всей стране была подтверждена смерть от коронавируса 343 человек, что стало новым рекордно высоким показателем за весь период пандемии.
На летнем национальном чемпионате по бейсболу среди команд полных средних школ команда Полной средней школы Сэндай Икуэй из префектуры Мияги нанесла поражение сопернику из Международной полной средней школы Симоносэки из префектуры Ямагути со счетом 8:1 и стала первой командой из группы Тохоку, когда-либо победившей в весеннем либо летнем чемпионате.
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Премьер-министр Кисида Фумио принял участие в формате онлайн в заседании исполнительного комитета по декарбонизации GX Green Transformation, состоявшегося в резиденции премьер-министра. Изменив предыдущий курс, не предполагавший строительства новых атомных электростанций, он представил проект, предусматривающий изучение вопроса о разработке и строительстве атомных электростанций нового поколения.
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Национальное полицейское управление опубликовало результаты расследования обстоятельств стрельбы, в результате которой был убит бывший премьер-министр Абэ Синдзо. В ходе пресс-конференции начальник управления Накамура Итару (59 лет) сообщил, что обратился в Национальный комитет по вопросам общественной безопасности с просьбой освободить его от должности. Онидзука Томоаки (50 лет), возглавляющий Управление полиции префектуры Нара, также сообщил о намерении уйти в отставку.
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Решением кабинета министров правительство Японии постановило выделить из резерва общего счета госбюджета текущего финансового года 249.4 млн йен на проведение государственных похорон бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. Государственные похороны состоятся 27 сентября в зале Ниппон Будокан (расположен в столичном районе Тиёда).
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Премьер-министр Кисида Фумио принял участие в формате онлайн в состоявшейся в Тунисе Восьмой Токийской конференции по развитию Африки (TICAD-8). Двадцать восьмого августа конференция завершилась принятием Тунисской декларации, в которой в связи с чрезмерным предоставлением заемных средств развивающимся странам со стороны Китая подчеркивается важность справедливого и прозрачного финансирования развития, а также выражается глубокая озабоченность по поводу влияния на африканскую и мировую экономику ситуации в Украине, где продолжается российское вторжение.
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В городе Футаба префектуры Фукусима, в отношении которого со времени аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO в марте 2011 года продолжает действовать режим полной эвакуации, распоряжение об эвакуации было отменено в отношении особой зоны восстановления из числа территорий, отнесенных к районам затруднительного возвращения населения. Возможность проживания в данной зоне появилась 11 лет и 5 месяцев спустя после введения запрета, местная администрация была упразднена в связи с отсутствием проживающих.
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Стало известно, что 24 августа скончался основатель компаний Kyocera и KDDI, человек, отдавший много сил восстановлению после банкротства компании Japan Airlines, почетный председатель правления Kyocera Инамори Кадзуо. Ему было 90 лет.
Фотография к заголовку: Отани Сёхэй из «Лос-Анджелес энджелс» выполняет мощный бросок в матче с «Окленд атлетикс». Одержав 10-ю победу в матче в нынешнем сезоне, впервые за 104 года (вслед за Бэйбом Рутом в 1918 году) он стал игроком с двузначным количеством как выигранных матчей, так и хоум-ранов за один сезон. 9 августа 2022 г., США, Окленд (© Jiji Press)