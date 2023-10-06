Итоги месяца: сентябрь 2023
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1
Исполнилось сто лет после Великого землетрясения Канто, в результате которого погибли и пропали без вести около 105 тыс. человек. Повсеместно состоялись поминальные церемонии, а также церемонии памяти по убитым после землетрясения корейцам.
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2
На выборах главы Демократической партии для народа на посту председателя переизбран Тамаки Юитиро.
На Чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд сборная Японии нанесла поражение команде Кабо-Верде, обеспечив себе участие в Олимпийских играх в Париже. Японские баскетболисты завоевали себе это право по результатам матчей впервые за 48 лет.
3
На выборах губернатора префектуры Иватэ был переизбран на пятый срок Тассо Такуя, баллотировавшийся при поддержке четырех оппозиционных партий, включая Конституционно-демократическую. Он нанес поражение кандидату, впервые участвовавшему в выборах, поддержанного партиями правящего блока.
4
Верховный суд отклонил апелляцию администрации префектуры Окинава по делу, связанному с проектом переноса авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма в район Хэноко города Наго в этой префектуре. Тем самым судебный иск администрации префектуры потерпел окончательное поражение.
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5
На первых открытых слушаниях по делу об убийстве путем поджога анимационной студии Kyoto Animation, где погибли 36 человек, обвиняемый Аоба Синдзи признал содержание предъявленных ему обвинений.
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7
Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал подозреваемого в получении взяток депутата Палаты представителей Парламента Японии Акимото Масатоси по делу о коррупции, связанной с проектами морской ветрогенерации. Его подозревают в том, что он получил около 61 млн 400 тыс. йен от одного из частных предприятий за проведение парламентских дебатов по данной теме.
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Агентство талантов Johnny & Assoicates признало факты нанесения ущерба сексуального характера со стороны бывшего покойного основателя агентства Китагавы Джонни. Президент агентства Фудзисима Джули Кэйко ушла в отставку, ее сменил Хигасияма Нориюки.
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8
В связи со скандалом о махинациях со страховыми выплатами в крупной фирме по торговле поддержанными автомобилями Big Motor компания по страхованию от ущерба Sompo Japan Insurance объявила о выходе в отставку президента Сиракавы Гиити, взявшего на себя ответственность за допущенные компанией нарушения.
9
Премьер-министр Японии Кисида Фумио, прибывший в Индию для участия в саммите G20, выступил с объяснениями с целью заручиться пониманием в отношении начала сброса в океан обработанной и разбавленной воды с атомной электростанции «Фукусима-1».
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Питчер профессиональной бейсбольной команды Орикс Ямамото Ёсинобу в матче против команды Лотте добился своей второй победы без единого отбитого мяча.
10
На Венецианском международном кинофестивале приза жюри «Серебряный лев» удостоена лента «Зла не существует» режиссера Хамагути Рюсукэ.
12
На судебном процессе по иску о неконституционности отказа кабинета министров под руководством премьер-министра Абэ Синдзо созвать внеочередную сессию парламента Верховный суд отклонил иск без вынесения вердикта о конституционности или неконституционности данного решения. При этом один из судей выразил мнение о том, что решение «может быть неконституционным».
13
Начал работу второй состав кабинета министров под руководством Кисиды Фумио. В состав кабинета вошли 5 женщин, повторив этот рекордно высокий показатель в истории японского правительства.
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14
Профессиональная бейсбольная команда Хансин Тайгерс выиграла матч у команды Джайантс и впервые за 18 лет стала чемпионом Центральной лиги. Менеджер команды Окада Акинобу добился этой победы впервые с 2005 года.
15
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения объявило, что число жителей страны в возрасте 100 лет и старше достигло самой большой в истории величины, составив 92 139 человек.
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17
По расчетам Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи, количество жителей страны в возрасте 65 лет и старше составляет 36 млн 230 тыс. человек. Их доля в общей численности населения, самая большая в мире, достигла 29,1%.
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19
По данным Министерства общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма о базовой стоимости земли, цена земли для жилой застройки в регионах увеличилась в сравнении с прошлогодней на 0,1%. Рост регионального показателя наблюдается впервые за 31 год.
Игрок команды «Лос-Анджелес энджелс» Большой лиги бейсбола США Отани Сёхэй перенес хирургическую операцию на правом локте в связи с травмой связок. Предыдущую операцию на правом локте спортсмену делали в 2018 году.
20
Комиссия по охране персональных данных направила административное предписание Агентству по цифровизации в связи с нарушениями при регистрации банковских счетов для получения средств из общественных фондов в рамках системы персональных идентификационных карт «Мой номер».
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Профессиональная бейсбольная команда Орикс, одержав победу в матче с командой Лотте, стала чемпионом лиги третий год подряд.
21
Компания Toshiba сообщила о достижении согласия о выкупе из обращения ее акций альянсом японских предприятий, в которое входит Japan Industrial Partners. Предполагается, что делистинг компании состоится уже в текущем году.
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22
В условиях продолжающегося ослабления позиций японской национальной валюты, руководство Банка Японии на своем заседании приняло решение продолжать следовать своим курсом смягчения монетарной политики. Управляющий Уэда Кадзуо отверг возможность скорого пересмотра политики центрального банка.
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24
На Большом осеннем турнире сумо борец Такакэйсё, выступающий в ранге одзэки, завоевал свой четвертый титул чемпиона. В решающей схватке борец Атамифудзи уступил и не смог одержать самой скорой первой победы в турнире.
25
Премьер-министр Кисида Фумио уведомил председателя совета по согласованию политики Либерально-демократической партии и партии Комэй о намерении подготовить в течение октября пакет новых экономических мер. Его основой станут меры стимулирования увеличения заработной платы в связи с ростом потребительских цен.
27
Окружной суд Осаки, рассмотрев иск, поданный 128-ю лицами, не охваченными мерами помощи пострадавшим от болезни Минамата, с требованием компенсации от правительства, администрации префектуры Кумамото и компании Chisso, признал всех истцов пострадавшими от отравления ртутью.
Мэр города Цусима префектуры Нагасаки Хита Масару отверг предложение правительства страны провести так называемое «документальное исследование» городской территории в рамках процесса выбора места строительства объекта для окончательной утилизации радиоактивных отходов из отработавшего ядерного топлива с атомных электростанций. Ранее городское законодательное собрание большинством голосов проголсовало за согласие на проведение обследования, однако мэр принял противоположное решение отказать, заявив, что «не желает углубляться в дальнейший анализ».
29
Правительство уведомило партии правящей коалиции о немерении созвать внеочердную осеннюю сессию Парламента Японии 20 октября.
Спикер Палаты представителей Парламента Японии Хосода Хироюки подтвердил свое намерение выйти в отставку. Об этом сообщили несколько источников в правительстве и партиях правящей коалиции. В сентябре Хосода из-за ухудшения самочувствия неоднократно попадал в больницу.
Фотография к заголовку: Менеджера Окаду Акинобу чествуют после первого за 18 лет завоевания командой «Хансин Тайгерс» звания чемпионов лиги, 14 сентября, бейсбольный стадион «Косиэн» (© Jiji Press)