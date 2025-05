La liste des 100 châteaux les plus importants du Japon

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Dans sa liste des 100 plus importants châteaux, la Japan Castle Foundation met à l’honneur les forteresses les plus importantes tant sur le plan historique que culturel. Tous nos liens mènent à de courts articles présentant ces édifices.

En 2006, pour mettre à l’honneur les forteresses les plus remarquables et encourager le tourisme, la Japan Castle Foundation a publié sa liste des 100 plus importants châteaux de l’Archipel.

La sélection comprend les cinq châteaux de Hikone, Himeji, Inuyama, Matsue et Matsumoto actuellement classés Trésors nationaux, mais on y retrouve aussi le site du château de Himeji classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ou encore les châteaux d’Okinawa qui font collectivement partie des sites gusuku témoignant de l’histoire du royaume des Ryûkyû. Il ne faudrait pas oublier le château de Nijô qui est un incontournable des monuments historiques de l’ancienne Kyoto.



Le château de Hikone (Pixta)

Les châteaux ont été choisis car ils étaient d’importants biens culturels ou parce qu’ils constituaient des sites historiques représentatifs d’une époque ou emblématiques d’une région. Le comité d’experts chargé de la sélection a tenu compte de l’état de conservation ou de leur influence dans l’histoire des forteresses. Leur construction date pour la plupart de la période allant du début du XIVe siècle au XVIIe siècle. L’époque Sengoku (1467-1568) est particulièrement bien représentée, mais le palmarès couvre toute l’histoire du Japon.

Le site le plus ancien se trouve dans la préfecture de Saga. Avec ses douves antiques, le village de Yoshinogari date de la période Yayoi (ci 300 avant J.-C. - 300 après J.-C.). Jusqu’à l’époque Sengoku, les premières forteresses étaient essentiellement utilitaires, citons le cas des yamajiro, ces châteaux ancrés à flanc de montagne. Mais Oda Nobunaga (1534-1582) a insufflé un vent de changement en faisant construire de spectaculaires édifices d’apparat, son château d’Azuchi notamment devait montrer à tous la puissance du seigneur et de son fief. Détruit à la mort du seigneur de guerre, trois ans seulement après sa construction en 1579, ce château originel eut une grande influence sur les évolutions architecturales et culturelles ultérieures.



Le château de Goryôkaku à Hakodate (Hokkaidô) a été construit au XIXe siècle. (Avec l’aimable autorisation de l’office du tourisme de la ville de Hakodate)

Les châteaux les plus connus ont été construits entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. C’est à cette époque que furent édifiées les forteresses les plus emblématiques de l’architecture japonaise avec un donjon central, des murailles en pierre et des douves. L’époque d’Edo (1603-1868) qui a rimé avec paix sociale a mis un terme à la construction de forteresses. En 1857, alors que le Japon vient de signer un traité de paix et d’amitié avec les États-Unis, commence l’érection du Goryôkaku. Ce château de style occidental est l’un des derniers à avoir été construit au Japon, il est situé à Hakodate (Hokkaidô) dont le port venait d’être ouvert aux navires étrangers.

Les catastrophes naturelles, les destructions orchestrées au moment des changements de régime à Edo et Meiji (1868-1912), ainsi que les raids aériens de la Seconde Guerre mondiale ont causé la destruction de nombreux bâtiments historiques. De fait, seuls 12 châteaux avec donjon central construits avant 1868 ont traversé les siècles dans leur forme prémoderne. Bien sûr nombre de châteaux ouverts aujourd’hui aux touristes ont donc été reconstruits, mais leur restauration a fait l’objet d’un grand soin et les expositions qu’ils accueillent continuent de séduire le grand public.



Le château d’Osaka, reconstruit en 1931, attire plus de 2,5 millions de visiteurs par an. (Pixta)

Certains châteaux figurant dans la liste ci-dessous sont aujourd’hui à l’état de ruines, mais l’observation des murs de pierre qui subsistent ou la visite du musée attenant permet de se plonger dans l’époque et de comprendre l’importance de l’édifice dans l’histoire du pays.

(Voir aussi notre article : Les différents types de château au Japon)

La liste des 100 plus importants châteaux du Japon (classé selon les régions)

Hokkaidô et Tôhoku

Kantô et Kôshin’etsu (Tokyo et les préfectures environnantes)



Le château de Matsumoto (Pixta)

Hokuriku et Tôkai



Le château d’Inuyama (Pixta)

Kansai



Le château de Nijô (Pixta)

Chûgoku et Shikoku



Le château de Matsue (Pixta)

Kyûshû and Okinawa

(Photo de titre : le château de Himeji. Pixta)